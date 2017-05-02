|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Скончался талантливый прозаик, драматург и художник, заслуженный работник культуры РФ Виктор Александрович Сидоренко
Сегодня в Пензе
|
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, Председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, Главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, члены Правительства Пензенской области, глава города Пензы Валерий Савельев и глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выражают соболезнования родным и близким Виктора Александровича Сидоренко, скончавшегося 2 мая 2017 года на 82 году жизни. Вся его плодотворная творческая деятельность была посвящена родному Сурскому краю. Талантливый прозаик, драматург и художник, заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Александрович был искренним патриотом России и Сурского края, отдававшим всего себя служению родной земле. Спектакли, поставленные по его пьесам, становились подлинным событием в культурной жизни региона, привлекая внимание театральных критиков и многочисленных зрителей. Но главным делом своей жизни он считал известный литературный журнал «Сура», который Виктор Александрович возглавлял с 1992 по 2003 год. Поиск и поддержка молодых писателей, публицистов, критиков стала приоритетом в деятельности Виктора Сидоренко. И он бережно пестовал и давал путевку в жизнь многим из них - истинно талантливым. Это было его безусловное требование. И все они выражали неизменную благодарность мэтру пензенской писательской организации. Мы глубоко скорбим о кончине Виктора Александровича и выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Светлая память о Викторе Александровиче Сидоренко навсегда сохранится в сердцах жителей Пензенской области!
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, Председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, Главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, члены Правительства Пензенской области, глава города Пензы Валерий Савельев и глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выражают соболезнования родным и близким Виктора Александровича Сидоренко, скончавшегося 2 мая 2017 года на 82 году жизни. Вся его плодотворная творческая деятельность была посвящена родному Сурскому краю.
Талантливый прозаик, драматург и художник, заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Александрович был искренним патриотом России и Сурского края, отдававшим всего себя служению родной земле.
Спектакли, поставленные по его пьесам, становились подлинным событием в культурной жизни региона, привлекая внимание театральных критиков и многочисленных зрителей.
Но главным делом своей жизни он считал известный литературный журнал «Сура», который Виктор Александрович возглавлял с 1992 по 2003 год.
Поиск и поддержка молодых писателей, публицистов, критиков стала приоритетом в деятельности Виктора Сидоренко. И он бережно пестовал и давал путевку в жизнь многим из них - истинно талантливым. Это было его безусловное требование. И все они выражали неизменную благодарность мэтру пензенской писательской организации.
Мы глубоко скорбим о кончине Виктора Александровича и выражаем искренние соболезнования его родным и близким.
Светлая память о Викторе Александровиче Сидоренко навсегда сохранится в сердцах жителей Пензенской области!
Новость: Департамент СМИ Пензенской области 02 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru