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Журнал "Сура" доступен для людей с проблемами зрения
Сегодня в Пензе
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Пензенские поэты и писатели выступили на презентации звукового журнала «СУРА». Издание рассчитано на людей с проблемами зрения. Произведения пензенских авторов для них озвучили профессиональные актеры молодежной студии «Белая ворона». В роли дикторов выступили и люди ограниченными возможностями.
"Сам звуковой журнал состоит из пяти блоков. Первый блок – это проза, второй блок – стихи, третий блок – это народный автор. Здесь представлены произведения Пензенских авторов – людей с ограниченными возможностями здоровья. Четвертый блок – это материалы о краеведении. Это как раз то, что не доступно для людей с проблемами зрения. Дело в том, что книги по Брайлю и, соответственно, звуковые книги не издаются по тематике краеведения и истории Пензенской области. Поэтому это очень большой пласт, который отсутствует для них, и мы его пытаемся восполнить", - отметил Александр Ерёменко, член Союза журналистов России, шеф-редактор альманаха "Путешествие по России",
Пятый блок журнала – музыкальный. В нем представлены песни на стихи пензенских авторов. Журнал «СУРА» зарекомендовал себя как особое средство коммуникации для людей с проблемами зрения и планирует развивать свою деятельность.
"Мы понимаем, насколько важно людям с особенностями вот такое активное участие в их жизни, понимание того, что они такие же как мы. При небольших условиях, эти ребята могут сделать тоже самое и быть также полезны и причастны к хорошим, добрым делам", - добавила директор центра "Квартал Луи", общественный деятель Мария Львова-Белова
В будущем авторы звукового журнала запустят новый проект – театральную студию для людей с ограниченными возможностями.
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