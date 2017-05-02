Воспитанники пензенской школы дзюдо завоевали 6 медалей в рамках XX международного турнира среди юношей и девушек «Олимпийские старты - Кубок победы». Соревнования прошли в Санкт-Петербурге с 30 апреля по 1 мая 2017 года.

Борьбу за медали вели 500 спортсменов из 20 регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. На татами мастерство демонстрировали дзюдоисты в 4 группах – с 1997 по 2005 год рождения.

«Первое место занял Хайрудин Абдулкадыров, второе - Данила Стрельцов, а бронзовыми призерами стали Дарья Драчан, Никита Горбатов, Денис Кулагин и Роман Кулыгин», - сообщил президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

В этом году турнир прошел в 20 раз и был посвящен 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках мероприятия для юных пензенцев была организована культурно-познавательная программа, которая помогла ближе познакомиться с историей города на Неве, его уникальным зодчеством и культурой.