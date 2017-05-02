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«Возвращенный лес»
Сегодня в Пензе
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В районном поселке Колышлей Пензенской области, прошла акция «Возвращенный лес» приуроченная ко дню рождения заповедника «Приволжская лесостепь». Мероприятие организовано в рамках международной акции "Марш парков" и проекта эколого-краеведческого направления "Памятники природы родного края". Более 50 деревьев: березы, сосны, рябины были посажены на территории районного дома культуры в р.п. Колышлей. В акции приняли участие учащиеся МОУ СОШ № 1 имени А.С. Пушкина, активисты молодежных организаций, сотрудники администрации Колышлейского района, сотрудники лесничества, и сотрудники заповедника «Приволжская лесостепь».
В районном поселке Колышлей Пензенской области, прошла акция «Возвращенный лес» приуроченная ко дню рождения заповедника «Приволжская лесостепь».
Мероприятие организовано в рамках международной акции "Марш парков" и проекта эколого-краеведческого направления "Памятники природы родного края".
Более 50 деревьев: березы, сосны, рябины были посажены на территории районного дома культуры в р.п. Колышлей.
В акции приняли участие учащиеся МОУ СОШ № 1 имени А.С. Пушкина, активисты молодежных организаций, сотрудники администрации Колышлейского района, сотрудники лесничества, и сотрудники заповедника «Приволжская лесостепь».
Новость: Пресс-секретарь заповедника "Приволжская лесостепь" Виктория Бекбулатова 02 мая 2017
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