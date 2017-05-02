«Единая Россия» отметила Первомай

Тысячи пензенцев – трудящиеся промышленных предприятий, организаций социальной сферы, объединившись в колонны, прошли по центральной улице города. В праздничном шествии приняли участие члены регионального и местных отделений партии «Единая Россия», молодогвардейцы.

Митинг, посвященный празднику весны и труда, начался под звуки гимна России. В этот торжественный момент собравшиеся выпустили в небо воздушные шары цветов российского триколора.

С приветственным словом со сцены к пензенцам обратился губернатор области Иван Белозерцев:

«Этот день для нас по-особому дорог. Потому что это праздник наших предков, наших родителей. Я рад, что его отмечают на пензенской земле и по сей день. Мы гордимся тем, что на территории региона успешно работают многие промышленные предприятия, а это основа экономики. И у нас есть хорошая перспектива для дальнейшего развития. Нам нужно стремиться к конкурентоспособности на мировом рынке, повышению производительности труда и заработной платы», - сказал Иван Белозерцев.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Пензенской области, участник предварительного голосования Валерий Лидин отметил, что динамичное развитие всех отраслей промышленности региона осуществляется благодаря трудолюбию и таланту жителей.

«Этот праздник символизирует не только приход весны, тепла. Первомай вобрал в себя славные традиции нашей великой Родины, уважение к человеку труда. Это очень важный день, когда люди с энтузиазмом и хорошим настроением выходят на улицы города, чтобы продемонстрировать солидарность, единение», - констатировал Валерий Лидин.

В митинге приняли активное участие кандидаты предварительного голосования. Они признались, что праздник весны и труда всегда встречают с чувством гордости:

«Первомай – это один из традиционных праздников, отмечаемых в России. Сегодня радуется душа, потому что мы чествуем труд людей, которые работают на благо нашей Пензенской области и всей страны в целом», - сказал инженер радиозавода, участник предварительного голосования Владислав Никитин.

«Сегодня профсоюзы выступают за поддержку, сохранение и развитие новых предприятий, рабочих мест с достойными условиями труда и оплатой. Мы «за» эффективную занятость, социальную защищенность рабочих и пенсионеров. У нас с вами много задач, но я уверен, что мы справимся, если приложим совместные усилия», - отметил Председатель профсоюзов Пензенской области, депутат областного Законодательного Собрания, участник предварительного голосования Николай Котов.

В завершении митинга на сцене выступили творческие коллективы города.