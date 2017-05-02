Сборная Пензенской области в общекомандном зачете заняла 2 место на фестивале дзюдо «Каскад приглашает друзей»

Участие в соревнованиях приняли более 200 спортсменов в двух возрастных категориях: от 12 до 13 лет и от 16 до 17 лет.

«Пензенские ребята взяли 2 места по итогам демонстрации техники ив борьбе, в эстафете мы стали третьими. В результате у нас серебро – пропустили по качеству команду хозяев», - рассказал президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

Среди почетных гостей фестиваля были президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик, олимпийский чемпион, вице-президент Европейского союза дзюдо, генеральный менеджер национальной олимпийской команды России по дзюдо Эцио Гамба, призёр Олимпийских игр, чемпион мира, тренер национальной команды России по дзюдо Виталий Макаров, призёр чемпионата мира и Европы Михаил Пуляев.

В рамках фестиваля прошел урок дзюдо «Мой первый пояс дзюдо». Его участниками стали студенты итальянского университета, а также все желающие – юные дзюдоисты, гости и зрители.

Кроме того, были проведены совместные соревнования для родителей и детей, мастер-классы и семинары от известных тренеров и спортсменов. Юные пензенцы с большим интересом посетили достопримечательности Сергиева Посада.