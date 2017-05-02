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«Горячая» пора
Сегодня в Пензе
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Для одних тёплая погода — призыв к отдыху на природе, для других — повод к беспокойству! Горячая пора наступила для сотрудников регионального Управления МЧС. Жаркие солнечные дни плюс беспечное поведение граждан... Как результат — печальная статистика.
«На территории Пензенской области только за последние три дня произошло 16 пожаров и более 140 возгораний сухой травы и мусора. Порядка 10 гектаров сухой растительности выгорело на не обрабатываемом поле в посёлке Заря», — доложил заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы, Александр Ближин.
Пожар удалось ликвидировать, но угроза для жизни населения сохранится до тех пор, пока граждане не перестанут нарушать правила безопасности. А именно человеческий фактор стал причиной данного возгорания.
«Вот этот очаг возник буквально за 5 минут. Просто от брошенного окурка... Были следы от автомобиля, примятая трава... Однозначно, результат рук человеческих! Потому что не было у нас ни молний, ни грозы», — пояснил заместитель Председателя Правительства Пензенской области, Дмитрий Семёнов.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила противопожарной безопасности, от которых зачастую зависит чья-то жизнь.
Начальник ГУ МЧС России по Пензенской области, Сергей Козлов, обратился к населению региона: «Будьте вы культурными! Нужно понимать, что разведённый костёр, не окопанный, в такую погоду приведёт к пожару. Может пострадать не только имущество, но и погибнуть люди».
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