Уже в 10 раз в Пензе прошли городские соревнования «Орлёнок» по программе «Школа безопасности». Мероприятие посвящено Евгению Родионову, который геройски погиб в Чечне в 1996 году и посмертно награжден Орденом Мужества. Всего в состязании приняло участие 22 команды образовательных учреждений нашего города.

«Сегодня у нас представлены этапы: короткая туристская полоса препятствий, метание гранаты, АХОВ и работа на приборе»,- рассказывает Оксана Медведева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе детско-юношеского центра «Спутник».

Команды-участницы уже успели проявить себя в спартакиаде, где заняли призовые места. Но сейчас программа соревнований несколько иная. Все действия проходят на свежем воздухе, поскольку данное мероприятие, своего рода, подготовка к областным соревнованиям.

«Готовились мы очень активно, упорно. Мы тренировались в любую погоду. Из-за погоды даже отменили соревнования, но мы продолжили тренировки. Была слякоть, но мы все равно тренировались, в дождь, в любую погоду», - отмечает Дарья Железнова участница соревнований, ученица кадетской школы №70.

Результаты подводились в личном зачете и по каждому виду отдельно. Команды-победительницы примут участие в областном финале соревнований «Орлёнок», который состоится в мае.