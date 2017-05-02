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Утверждена схема дорожного движения на 3 мая
Сегодня в Пензе
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В целях обеспечения безопасности жителей города Пензы в период проведения 3 мая на площади имени В.И. Ленина общегородского строевого смотра и развода нарядов полиции на службу по охране общественного порядка утверждена временная схема организации дорожного движения. Она предусматривает временное ограничение стоянки автотранспортных средств на площади имени В.И. Ленина и проезда по площади имени В.И.Ленина от улицы Кирова до улицы Московской в период с 22.00 ч. 02.05.2017 до 17.00 ч. 03.05.2017, согласно приложению к настоящему приказу.
В целях обеспечения безопасности жителей города Пензы в период проведения 3 мая на площади имени В.И. Ленина общегородского строевого смотра и развода нарядов полиции на службу по охране общественного порядка утверждена временная схема организации дорожного движения.
Она предусматривает временное ограничение стоянки автотранспортных средств на площади имени В.И. Ленина и проезда по площади имени В.И.Ленина от улицы Кирова до улицы Московской в период с 22.00 ч. 02.05.2017 до 17.00 ч. 03.05.2017, согласно приложению к настоящему приказу.
Новость: Администрация города Пензы 02 мая 2017
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