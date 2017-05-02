Глава администрации города Виктор Кувайцев провел совещание, в котором приняли участие заместители главы администрации города Юрий Ильин и Ирина Ширшина, министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев и другие ответственные лица.



В ходе совещания обсуждались проблемы, связанные с получением дополнительного финансирования в рамках федеральных программ «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы и «Безопасные качественные дороги».



Выслушав информацию министра строительства и дорожного хозяйства региона Александра Гришаева, глава администрации города Виктор Кувайцев поручил своим заместителям Юрию Ильину и Ирине Ширшиной подготовить необходимый пакет документов.



- Времени остается мало. Мы должны тщательно проработать все возможные варианты и представить необходимые пакеты документов, чтобы иметь возможность получить дополнительное финансирование, что в конечном итоге позволит застройщикам не только увеличить ввод жилья в городе и в регионе в целом, но профинансировать строительство социальных объектов, - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Новость: Администрация города Пензы 02 мая 2017