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«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»
Сегодня в Пензе
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Глава администрации города Виктор Кувайцев провел совещание, в котором приняли участие заместители главы администрации города Юрий Ильин и Ирина Ширшина, министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев и другие ответственные лица.
Глава администрации города Виктор Кувайцев провел совещание, в котором приняли участие заместители главы администрации города Юрий Ильин и Ирина Ширшина, министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев и другие ответственные лица.
Новость: Администрация города Пензы 02 мая 2017
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