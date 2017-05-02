Ветерана Великой Отечественной войны Бельского Петра Аверьяновича поздравили с наступающим праздником

Специалисты муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы совместно с членами волонтерского отряда «Ритм» школы № 17 посетили ветерана Великой Отечественной войны Бельского Петра Аверьяновича.

Ветерана поздравили с наступающим Днем Победы, вручили цветы и подарки, пожелали крепкого здоровья.

Петр Аверьянович поделился своими воспоминаниями о фронтовых годах. Рассказал, как ушел добровольцем в партизанский отряд и воевал на оккупированной Белоруссии до 1943 года. С 1943 по 1945 годов воевал в действующей армии, участвовал в освобождении Польши, Украины, дошел до Германии. Был дважды ранен и снова возвращался на фронт. Петр Аверьянович награжден орденом «Отечественной войны» I степени, медалью «За отвагу», медалью «За Победу над Германией».

Ветеран поблагодарил всех за поздравления и пожелал волонтёрам любить и беречь свою Родину, помнить о подлинных подвигах в истории, хорошо учиться и ценить свою жизнь!