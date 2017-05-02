Пожиратели рекламы

150 городов по всему миру увидят на больших экранах лучшие современные рекламные ролики. Пенза в этом списке была второй, после столицы.

«Ночь пожирателей рекламы» - это показ на большом экране шедевров мирового рекламного искусства. В этом году основная тема программы-любовь. Поклонники кино и рекламы в эту ночь смогли увидеть 400 рекламных шедевров.

«Благодаря таким показам «вкус» нашей публики неуклонно растёт, они становятся требовательнее, хотят такого же зрелища во время рекламных пауз на телевидении»,-поделился продюсер «Ночь пожирателей рекламы» в России, Даниил Костинский.

На сегодняшний день мало, кто терпимо относится к искусству создания рекламных роликов. Жан Мари Бурсико и организаторы этого фестиваля не только в России, но и за рубежом продвигают этот, как они сами называют дерзкий проект, который покорил весь мир, чтобы заинтересовать зрителя и показать ему всю прелесть рекламного искусства.

«Опыт показывает, что изготовить рекламный ролик и выполнить требования рекламодателя и разместить рекламный ролик на ТВ, это два совершенно разных вопроса. Ролик снимается, а потом возникает множество вопросов и зачастую бывает, что ролик не попадает на экраны, возможно попадают на фестивали, а иногда и на полку к рекламодателю. Благодаря Жану Мари Бурсико эти ролики оживают»,-подчеркнул продюсер «Ночь пожирателей рекламы» в России, Даниил Костинский.

В Пензе «Ночь пожирателей рекламы» проходит с большим перерывом в 12 лет, поэтому для киноманов это не просто ночь, это событие, которое они запомнят надолго.

«Это значимое событие для Пензенской области, для Пензы. У нас не так много профильных и интересных мероприятий, которые проводятся с таким количеством креатива и эмоций»,-подчеркнул руководитель агентства «Белая Ворона», Александр Галкин.

Но были и такие люди, кто пришёл на эту «ночь» впервые, чтобы получить новые незабываемые эмоции.

«Я на подобного рода мероприятии первый раз, хочу узнать, посмотреть, что это такое. Я решил в пятничный вечер сделать для себя сюрприз и отправиться на «Ночь пожирателей рекламы»,-поделился актёр «Театра на обочине», Алексей Лощинин.

Для любителей селфи и фотографий работало множество фотозон от партнёров «Ночи пожирателей рекламы».

Уже 30 лет год за годом Жан Мари Бурсико радует всю планету своими коллекциями лучшей рекламы, собранной со всех уголков Земли. Большое количество оваций собирали ролики, связанные с машинами и животными.

После просмотра первого блока роликов, зрители выходили с восхищенными лицами и положительными эмоциями. Организатор «ночи» Александр Галкин поделился с нами своими впечатлениями о просмотре и рассказал немного об организации.

«Реакция ожидаема, я на третей, «Ночи пожирателей рекламы», эта четвёртая, которую я делаю, везде реакция ожидаемая, тут лучшая из лучших, ролики отличные»,-поделился руководитель агентства «Белая Ворона», Александр Галкин.

Также после просмотра первого блока в фойе кинокомплекса состоялась дискотека с живой музыкой.