В апреле 2017 года на территорию Пензенской области из стран Евразийского экономического союза поступило 6 грузовых автомобилей с подкарантинной продукцией

В апреле 2017 года на территорию Пензенской области из стран Евразийского экономического союза поступило 6 грузовых автомобилей с подкарантинной продукцией: семена льна - 1 тонна (Беларусь),

саженцы голубики – 1500 шт., саженцы сосны – 43 шт., саженцы можжевельника – 75 шт., саженцы туи – 210 шт. (Беларусь),

картофель продовольственный - 63,75 тонны (Беларусь). Должностными лицами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в отношении всей поступившей продукции проведены мероприятия, включающие в себя документарную проверку, осмотр подкарантинной продукции в целях определения соответствия ее состояния карантинным фитосанитарным требованиям в соответствии с Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза №318 от 18.06.2010 года. Нарушений не выявлено. Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 03 мая 2017