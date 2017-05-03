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В апреле 2017 года на территорию Пензенской области из стран Евразийского экономического союза поступило 6 грузовых автомобилей с подкарантинной продукцией
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В апреле 2017 года на территорию Пензенской области из стран Евразийского экономического союза поступило 6 грузовых автомобилей с подкарантинной продукцией: Должностными лицами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в отношении всей поступившей продукции проведены мероприятия, включающие в себя документарную проверку, осмотр подкарантинной продукции в целях определения соответствия ее состояния карантинным фитосанитарным требованиям в соответствии с Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза №318 от 18.06.2010 года. Нарушений не выявлено.
В апреле 2017 года на территорию Пензенской области из стран Евразийского экономического союза поступило 6 грузовых автомобилей с подкарантинной продукцией:
Должностными лицами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в отношении всей поступившей продукции проведены мероприятия, включающие в себя документарную проверку, осмотр подкарантинной продукции в целях определения соответствия ее состояния карантинным фитосанитарным требованиям в соответствии с Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза №318 от 18.06.2010 года. Нарушений не выявлено.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 03 мая 2017
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