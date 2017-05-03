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«Жила-была сказка»
Сегодня в Пензе
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Сотрудники библиотеки для детей и юношества рассказали о книжных новинках сельским ребятам Библиобус - это современный передвижной библиотечный центр, который позволяет жителям удаленных сельских районов познакомиться с книжными новинками и стать участниками разнообразных познавательных мероприятий. Самых юных жителей библиотекари пригласили на литературную ярмарку «Жила-была сказка», где дети с нескрываемым восторгом слушали любимые волшебные истории. И взрослые, и дети с интересом знакомились с новой литературой и периодикой в читальном зале библиомобиля. Его выезд осуществлялся в рамках мероприятий, запланированных для проведения в муниципальных образованиях Пензенской области и совместно с ними.
Сотрудники библиотеки для детей и юношества рассказали о книжных новинках сельским ребятам
Библиобус - это современный передвижной библиотечный центр, который позволяет жителям удаленных сельских районов познакомиться с книжными новинками и стать участниками разнообразных познавательных мероприятий.
Самых юных жителей библиотекари пригласили на литературную ярмарку «Жила-была сказка», где дети с нескрываемым восторгом слушали любимые волшебные истории.
И взрослые, и дети с интересом знакомились с новой литературой и периодикой в читальном зале библиомобиля.
Его выезд осуществлялся в рамках мероприятий, запланированных для проведения в муниципальных образованиях Пензенской области и совместно с ними.
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 03 мая 2017
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