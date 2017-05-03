Сотрудники библиотеки для детей и юношества рассказали о книжных новинках сельским ребятам

Библиобус - это современный передвижной библиотечный центр, который позволяет жителям удаленных сельских районов познакомиться с книжными новинками и стать участниками разнообразных познавательных мероприятий.



Сотрудники библиотеки побывали уже во многих городах и селах Пензенской области. Они стали желанными гостями в двух селах Городищенского района - Архангельском и Александровке.

Самых юных жителей библиотекари пригласили на литературную ярмарку «Жила-была сказка», где дети с нескрываемым восторгом слушали любимые волшебные истории.



А ребята постарше расположились в библиокафе «Вкусные истории». Они с удовольствием «пробовали» разнообразные книжные лакомства. Но особенно им понравились «Морские деликатесы» и «Журнальный коктейль».

И взрослые, и дети с интересом знакомились с новой литературой и периодикой в читальном зале библиомобиля.

Его выезд осуществлялся в рамках мероприятий, запланированных для проведения в муниципальных образованиях Пензенской области и совместно с ними.