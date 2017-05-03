Перед зданием Института регионального развития состоялся митинг памяти педагогов, сражавшихся в боях Великой Отечественной войны

- Сегодня мне хочется всем напомнить, что единственной мерой времени остается память. Важно, что подрастающее поколение чтит память героического прошлого нашего Отчества, - отметил Министр образования Пензенской области Александр Воронков, обращаясь к присутствующим.



«Вахту памяти» учителей-фронтовиков из Пензенской области открыли и продолжают поддерживать ученики пензенской школы №58. Их усилиями был собран материал более чем о 400 учителях-участниках Великой Отечественной войны.

Память погибших в войне педагогов почтили минутой молчания. Затем участники митинга возложили цветы к мемориалу.



Напомним, что мемориальная доска, посвященная педагогам-участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., была размещена на здании второго корпуса Института регионального развития (ул. Чаадаева, 119) в соответствии с распоряжением правительства Пензенской области №156 от 13 апреля 2015. Ее открытие состоялось 6 мая 2015 года.