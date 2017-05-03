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Перед зданием Института регионального развития состоялся митинг памяти педагогов, сражавшихся в боях Великой Отечественной войны
Сегодня в Пензе
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- Сегодня мне хочется всем напомнить, что единственной мерой времени остается память. Важно, что подрастающее поколение чтит память героического прошлого нашего Отчества, - отметил Министр образования Пензенской области Александр Воронков, обращаясь к присутствующим. Память погибших в войне педагогов почтили минутой молчания. Затем участники митинга возложили цветы к мемориалу.
- Сегодня мне хочется всем напомнить, что единственной мерой времени остается память. Важно, что подрастающее поколение чтит память героического прошлого нашего Отчества, - отметил Министр образования Пензенской области Александр Воронков, обращаясь к присутствующим.
Память погибших в войне педагогов почтили минутой молчания. Затем участники митинга возложили цветы к мемориалу.
Новость: Министерство образования Пензенской области 03 мая 2017
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