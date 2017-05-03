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«Знатоки родного края»
Сегодня в Пензе
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В МБОУ СОШ №64 состоялся финал городского интеллектуально-познавательного конкурса «Знатоки родного края» им. В.С. Година. В конкурсе принимали участие учащиеся общеобразовательных учреждений г. Пензы. Первый этап конкурса состоялся в декабре 2016 г. Сотрудники Пензенского краеведческого музея А.М. Ильичева и Е.В. Перемыщева приняли участие в составе жюри музейной секции. Ребята должны были выполнить описание музейного предмета. Для участия в финале они изучали описание абашевской игрушки, часов (настольных и наручных), предметов быта. По итогам двух этапов конкурса, призовые места заняли: 1 место – Школа № 63; 2 место – Школа № 7; 3 место – Школа № 64. За методическую помощь в организации и проведении конкурса «Знатоки родного края», сотрудники краеведческого музея были отмечены грамотами и благодарственными письмами от начальника Управления образования г. Пенза Ю.А. Голодяева. Сотрудники Пензенского краеведческого музея поздравляют победителей с заслуженной наградой и желают новых свершений и побед!
В МБОУ СОШ №64 состоялся финал городского интеллектуально-познавательного конкурса «Знатоки родного края» им. В.С. Година. В конкурсе принимали участие учащиеся общеобразовательных учреждений г. Пензы.
Первый этап конкурса состоялся в декабре 2016 г. Сотрудники Пензенского краеведческого музея А.М. Ильичева и Е.В. Перемыщева приняли участие в составе жюри музейной секции. Ребята должны были выполнить описание музейного предмета. Для участия в финале они изучали описание абашевской игрушки, часов (настольных и наручных), предметов быта. По итогам двух этапов конкурса, призовые места заняли: 1 место – Школа № 63; 2 место – Школа № 7; 3 место – Школа № 64.
За методическую помощь в организации и проведении конкурса «Знатоки родного края», сотрудники краеведческого музея были отмечены грамотами и благодарственными письмами от начальника Управления образования г. Пенза Ю.А. Голодяева. Сотрудники Пензенского краеведческого музея поздравляют победителей с заслуженной наградой и желают новых свершений и побед!
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 03 мая 2017
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