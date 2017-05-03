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Алексей Костин встретился с руководителем ФГУП «Почта России»
Сегодня в Пензе
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Сегодня, в рамках проходящей в Москве коллегии Минкомсвязи России заместитель Председателя Правительства Пензенской области Валерий Беспалов и начальник Управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин встретились с генеральным директором Почты России Дмитрем Страшновым. Руководители обсудили вопросы дальнейшего развития услуг почтовой связи на территории области, а также повышения заработной платы работников отделений почтовой связи.
Сегодня, в рамках проходящей в Москве коллегии Минкомсвязи России заместитель Председателя Правительства Пензенской области Валерий Беспалов и начальник Управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин встретились с генеральным директором Почты России Дмитрем Страшновым.
Руководители обсудили вопросы дальнейшего развития услуг почтовой связи на территории области, а также повышения заработной платы работников отделений почтовой связи.
Новость: Управление информационных технологий и связи Пензенской области 03 мая 2017
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