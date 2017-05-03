Алексей Костин встретился с руководителем ФГУП «Почта России»

Сегодня, в рамках проходящей в Москве коллегии Минкомсвязи России заместитель Председателя Правительства Пензенской области Валерий Беспалов и начальник Управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин встретились с генеральным директором Почты России Дмитрем Страшновым.

Руководители обсудили вопросы дальнейшего развития услуг почтовой связи на территории области, а также повышения заработной платы работников отделений почтовой связи.