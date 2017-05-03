СТРЕЛЬБА НА ПОРАЖЕНИЕ

Вооружен и безопасен... Для законопослушных граждан! Чтобы стать таким, правоохранителю нужно с «Макаровым» быть на «ты». Минимум раз в две недели каждый из них проверяет свои умения в тире. В этих соревнованиях участвуют лучшие из лучших. И поэтому никаких поблажек им не дается.

Начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по Пензенской области, Константин Фролов, отметил: «Наряду с меткостью стрельбы сотрудникам предстоит выполнить ряд физических упражнений. И самое главное - уложиться по времени. Практика использования огнестрельного оружия в противодействии с преступниками показывает, что именно временной фактор является определяющим».

Упал, отжался и побежал на рубеж - этот комплекс команд полицейские отрабатывали на тренировках до автоматизма. Что победителей в таких состязаниях порой судят, правоохранители не отрицают и, чтобы не оставлять шансов криминальным элементам на победу, тренируются усиленно.

«Сотрудники полиции несут службу с оружием и обязаны профессионально, грамотно применять его в сложных ситуациях. Данные соревнования дают возможность быть готовыми к любым сложным ситуациям - на разных рубежах, разных расстояниях», - отметил заместитель начальника ОП №4 УМВД России по г. Пензе, Павел Щеглов.

Эти соревнования – очередной этап Спартакиады сотрудников регионального УМВД.