Наибольшее количество ДТП происходит по причине несоблюдения водителями транспортных средств Правил дорожного движения, в том числе связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Подобное нарушение является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий, в которых продолжают гибнуть и получать тяжкие травмы люди. Цель операции «Встречная полоса», которую провели сотрудники Госавтоинспекции - снизить количество ДТП с тяжкими последствиями.

«За выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, к административной ответственности привлечено 50 водителей. Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ, выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев», - комментирует инспектор отделения по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области, Юлия Кулигина.

В текущем году по причине выезда на полосу встречного движения зарегистрировано 69 ДТП, в которых погибло 23 и получили ранения 138 человек. Доля погибших в таких ДТП от общего их числа составила 53%.

Уважаемые водители! Во избежание трагических последствий на дороге Госавтоинспекция обращается с просьбой быть более осторожными, выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, не торопиться обгонять другие транспортные средства и быть внимательными при выезде на полосу встречного движения. Помните, что рискованный обгон – это манёвр, который может стоить жизни Вам и окружающим вас людей.