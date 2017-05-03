Наведение порядка в районе – это большая кропотливая и ежедневная работа, требующая не только трудовых, но и материальных затрат, которых порой не хватает.



В Ленинском районе по улице Революционной расположены ветхие и аварийные дома, в которых уже не живут, земельные участки запущены, дворовые территории захламлены и имеют неприглядный вид.



Так как процесс сноса аварийных домов осуществляется в соответствие с графиком и пока не дошел до улицы Революционной, администрация Ленинского района , по поручению главы администрации города Виктора Кувайцева установила ограждения в виде забора, чтобы улица имела приемлемый вид.



- Нужно следить за состоянием улиц, за тем, как содержаться домовладения и дворы, побуждать людей благоустраивать прилегающие территории, только тогда в Пензе будет порядок,- сказал Виктор Кувайцев, обращаясь к главе администрации Ленинского района Надежде Москвитиной.

Новость: Администрация города Пензы 03 мая 2017