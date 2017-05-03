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Юрий Ильин провел выездное совещание на проспекте Победы
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Юрий Ильин провел выездное совещание на проспекте Победы Заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин провел выездное совещание по вопросу подготовки к празднованию 72-ой годовщины Великой Победы. В осмотре территорий на улице Коммунистической и проспекте Победы приняли участие начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин, заместитель главы администрации Ленинского района Тихон Панюхин, представители Департамента ЖКХ и МУП «Зеленое хозяйство», директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов и другие официальные лица. В ходе совещания заместитель главы администрации города указал на необходимость проведения ямочного ремонта под мостом на улице Коммунистической, покраски защитных ограждений вдоль всей проезжей части. - Ремонт дороги на проспекте Победы в рамках гарантийных обязательств должен быть закончен в ближайшее время. При этом качество работ не должно пострадать, - подчеркнул Юрий Ильин. Кроме того, ООО «Горводоканалу» было выписано предписание устранить провал покрытия на одном из лучей у Монумента воинской и трудовой доблести пензенцев.
Юрий Ильин провел выездное совещание на проспекте Победы
Заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин провел выездное совещание по вопросу подготовки к празднованию 72-ой годовщины Великой Победы. В осмотре территорий на улице Коммунистической и проспекте Победы приняли участие начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин, заместитель главы администрации Ленинского района Тихон Панюхин, представители Департамента ЖКХ и МУП «Зеленое хозяйство», директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов и другие официальные лица.
В ходе совещания заместитель главы администрации города указал на необходимость проведения ямочного ремонта под мостом на улице Коммунистической, покраски защитных ограждений вдоль всей проезжей части.
- Ремонт дороги на проспекте Победы в рамках гарантийных обязательств должен быть закончен в ближайшее время. При этом качество работ не должно пострадать, - подчеркнул Юрий Ильин.
Кроме того, ООО «Горводоканалу» было выписано предписание устранить провал покрытия на одном из лучей у Монумента воинской и трудовой доблести пензенцев.
Новость: Администрация города Пензы 03 мая 2017
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