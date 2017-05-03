Юрий Ильин провел выездное совещание на проспекте Победы

Заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин провел выездное совещание по вопросу подготовки к празднованию 72-ой годовщины Великой Победы. В осмотре территорий на улице Коммунистической и проспекте Победы приняли участие начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин, заместитель главы администрации Ленинского района Тихон Панюхин, представители Департамента ЖКХ и МУП «Зеленое хозяйство», директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов и другие официальные лица.

В ходе совещания заместитель главы администрации города указал на необходимость проведения ямочного ремонта под мостом на улице Коммунистической, покраски защитных ограждений вдоль всей проезжей части.

- Ремонт дороги на проспекте Победы в рамках гарантийных обязательств должен быть закончен в ближайшее время. При этом качество работ не должно пострадать, - подчеркнул Юрий Ильин.

Кроме того, ООО «Горводоканалу» было выписано предписание устранить провал покрытия на одном из лучей у Монумента воинской и трудовой доблести пензенцев.