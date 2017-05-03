Получи скидку

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Понятие «очередь» уходит в прошлое. Теперь для того, чтобы получить необходимую услугу можно просто зарегистрироваться на едином государственном портале gosuslugi.ru. С середины апреля получить нужную услугу стало непросто удобно, а ещё и выгодно.
«В случае оплаты государственной пошлины средствами единого портала государственных услуг Вы получаете скидку в размере 30%»,-пояснил заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области, Виталий Васин.
Для того, чтобы получить скидку необходимо зарегистрироваться на портале, после подать заявку в электронном виде и оплатить государственную пошлину одним из предложенных там способов.
«С помощью банковской карты, мобильного телефона или с помощью системы WebMoney»,- подчеркнул Виталий Васин.
Скидка в 30% действует при выдаче и замене паспорта, а также на приглашение на въезд иностранных граждан в Россию.
«Уважаемые граждане, подавайте заявления в электронном виде, обращайтесь в государственные органы, в любое удобное для Вас время и получайте свою законную скидку в размере 30%»,-добавил заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области, Виталий Васин.
Если же у Вас еще нет личного кабинета на едином портале государственных услуг, Вы можете обратиться за помощью к сотрудникам, и они помогут Вам в его регистрации, после чего у Вас появиться возможность сразу же подать заявление на получение необходимой государственной услуги.
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