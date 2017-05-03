За нарушение правил эксплуатации лесомелиоративных систем грозит штраф

Согласно статье 7 Федерального закона от 10 января 1996 года №4-ФЗ «О мелиорации земель» агролесомелиорация земель – это комплекс мелиоративных мероприятий, обеспечивающих коренное улучшение земель посредством использования почвозащитных, водорегулирующих и иных свойств защитных лесных насаждений.

К этому типу мелиорации земель относятся следующие виды:

противоэрозионная – защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и других территориях;

полезащитная – защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения;

пастбищезащитная – предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных лесных насаждений.

Согласно статье 29 вышеуказанного закона граждане (физические лица) и юридические лица, которые эксплуатируют мелиоративные системы, отдельно расположенные гидротехнические сооружения и защитные лесные насаждения, обязаны содержать указанные объекты в исправном (надлежащем) состоянии и принимать меры по предупреждению их повреждения.

Однако, как показывает практика, полезащитные лесные насаждения, которые играют исключительно важную роль в системе земледелия, находятся в «плачевном» состоянии. За ними практически повсеместно перестали ухаживать, и даже выявлялись инспекторами отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области факты повреждения и уничтожения полезащитных лесополос.

Управление Россельхознадзора предупреждает, что за данное нарушение Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде крупных штрафов.