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За нарушение правил эксплуатации лесомелиоративных систем грозит штраф
Сегодня в Пензе
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Согласно статье 7 Федерального закона от 10 января 1996 года №4-ФЗ «О мелиорации земель» агролесомелиорация земель – это комплекс мелиоративных мероприятий, обеспечивающих коренное улучшение земель посредством использования почвозащитных, водорегулирующих и иных свойств защитных лесных насаждений. К этому типу мелиорации земель относятся следующие виды: Согласно статье 29 вышеуказанного закона граждане (физические лица) и юридические лица, которые эксплуатируют мелиоративные системы, отдельно расположенные гидротехнические сооружения и защитные лесные насаждения, обязаны содержать указанные объекты в исправном (надлежащем) состоянии и принимать меры по предупреждению их повреждения. Однако, как показывает практика, полезащитные лесные насаждения, которые играют исключительно важную роль в системе земледелия, находятся в «плачевном» состоянии. За ними практически повсеместно перестали ухаживать, и даже выявлялись инспекторами отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области факты повреждения и уничтожения полезащитных лесополос. Управление Россельхознадзора предупреждает, что за данное нарушение Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде крупных штрафов.
Согласно статье 7 Федерального закона от 10 января 1996 года №4-ФЗ «О мелиорации земель» агролесомелиорация земель – это комплекс мелиоративных мероприятий, обеспечивающих коренное улучшение земель посредством использования почвозащитных, водорегулирующих и иных свойств защитных лесных насаждений.
К этому типу мелиорации земель относятся следующие виды:
Согласно статье 29 вышеуказанного закона граждане (физические лица) и юридические лица, которые эксплуатируют мелиоративные системы, отдельно расположенные гидротехнические сооружения и защитные лесные насаждения, обязаны содержать указанные объекты в исправном (надлежащем) состоянии и принимать меры по предупреждению их повреждения.
Однако, как показывает практика, полезащитные лесные насаждения, которые играют исключительно важную роль в системе земледелия, находятся в «плачевном» состоянии. За ними практически повсеместно перестали ухаживать, и даже выявлялись инспекторами отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области факты повреждения и уничтожения полезащитных лесополос.
Управление Россельхознадзора предупреждает, что за данное нарушение Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде крупных штрафов.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 03 мая 2017
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