В Пензе задержали героиновых закладчиков

Наркодилеры повышают квалификацию, да и закладчики перешли на новый уровень сбыта. Пензенская полиция задержала двух мелких распространителей. Да не простых, а героиновых. Отработанный канал. Четкая схема действий. К счастью, поработать с размахом у злоумышленников не получилось.

«В ходе оперативных мероприятий мы задержали двух курьеров родом из Таджикистана. Девушка 1996 года рождения и молодой человек 1994 года рождения. Они производили оптовые закладки героина в Пензе», - отметил Алексей Стяжков, начальник УКОН УМВД РФ по Пензенской области.

Попались, когда делали закладку. Двое подозреваемых сейчас находятся в полиции, где их допрашивают. Делали одно незаконное дело, а показания как-то расходятся.

«109 пакетиков, да? – значит он взял с собой. Но он мне сказал что 120 штук. Я сама лично ничего не делала, руками ничего не трогала», - отметила подозреваемая.

«Чем она занималась с тобой? – со мной закладывала. Делала Закладки?- да. Для чего? Чтобы денег заработать? – да.», - добавил в подозреваемый.

Пара злоумышленников везла свой груз из самой Москвы. Когда приехали на место, сразу же расфасовали и начали делать свою незаконную работу.

«Из последней партии до потребителя дошло всего лишь 15 грамм. На очередной попытке производства закладок их задержала полиция», - добавил Алексей Стяжков.

Всего из незаконного оборота изъято больше 300 грамм героина. Подозреваемые будут ожидать решения суда в следственном изоляторе.