«Ошейник от блох и клещей Доктор ZOO» не соответствует установленным требованиям качества

В соответствии с указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 24.04.2017 года №ФС-ЮШ-2/8059, Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует организации и владельцев животных о том, что при проведении контроля качества выявлено несоответствие маркировки образца лекарственного препарата «Ошейник от блох и клещей Доктор ZOO» (серия 21709, срок годности 04.2018) производства ООО «Зооклуб», г.Санкт-Петербург, (отсутствует номер серии) требованиям статьи 46 Федерального закона от 12.04.2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», отобранного Управлением Россельхознадзора по Омской области.

В соответствии с пунктом 67 Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденного приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 года №149, уведомляем о приостановлении реализации указанной серии лекарственного средства для ветеринарного применения.

В случае выявления вышеуказанного лекарственного препарата в гражданском обороте просим информировать Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области по телефону (8342) 23-19-98 или по электронной почте: buhrm@mail.ru.