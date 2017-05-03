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«Ошейник от блох и клещей Доктор ZOO» не соответствует установленным требованиям качества
Сегодня в Пензе
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В соответствии с указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 24.04.2017 года №ФС-ЮШ-2/8059, Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует организации и владельцев животных о том, что при проведении контроля качества выявлено несоответствие маркировки образца лекарственного препарата «Ошейник от блох и клещей Доктор ZOO» (серия 21709, срок годности 04.2018) производства ООО «Зооклуб», г.Санкт-Петербург, (отсутствует номер серии) требованиям статьи 46 Федерального закона от 12.04.2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», отобранного Управлением Россельхознадзора по Омской области. В соответствии с пунктом 67 Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденного приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 года №149, уведомляем о приостановлении реализации указанной серии лекарственного средства для ветеринарного применения. В случае выявления вышеуказанного лекарственного препарата в гражданском обороте просим информировать Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области по телефону (8342) 23-19-98 или по электронной почте: buhrm@mail.ru.
В соответствии с указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 24.04.2017 года №ФС-ЮШ-2/8059, Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует организации и владельцев животных о том, что при проведении контроля качества выявлено несоответствие маркировки образца лекарственного препарата «Ошейник от блох и клещей Доктор ZOO» (серия 21709, срок годности 04.2018) производства ООО «Зооклуб», г.Санкт-Петербург, (отсутствует номер серии) требованиям статьи 46 Федерального закона от 12.04.2010 года №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», отобранного Управлением Россельхознадзора по Омской области.
В соответствии с пунктом 67 Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденного приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 года №149, уведомляем о приостановлении реализации указанной серии лекарственного средства для ветеринарного применения.
В случае выявления вышеуказанного лекарственного препарата в гражданском обороте просим информировать Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области по телефону (8342) 23-19-98 или по электронной почте: buhrm@mail.ru.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 03 мая 2017
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