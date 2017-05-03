Глава администрации города Виктор Кувайцев провел совещание, на котором рассматривались достигнутые значения показателей эффективности деятельности администрации города Пензы за 2016 год и планируемых значениях на трехлетний период в рамках Указа Президента «Об оценке деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».



В совещании приняли участие заместители главы администрации города и руководители структурных подразделений и иных органов. Заслушав отчеты руководителей о достигнутых показателя за 2016 год и планах на текущий период, глава администрации города Виктор Кувайцев поручил сформировать предложения по улучшению показателей, обозначенных в отчете.



- Мы должны работать на результат. Показатели работы администрации города имеют важное значение в оценке деятельности Пензенской области в целом. Сформировав предложения с учетом имеющихся ресурсов, мы должны улучшить ситуацию в тех сферах, где для этого у нас есть объективные возможности сделать это,- подчеркнул глава исполнительной власти, подводя итоги совещания.

Новость: Администрация города Пензы 03 мая 2017