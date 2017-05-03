На официальном сайте Федеральной службы государственной статистки опубликованы предварительные данные о демографической ситуации в РФ за январь-март 2017 года

На официальном сайте Федеральной службы государственной статистки опубликованы предварительные данные о демографической ситуации в Российской Федерации за январь-март 2017 года.



За 1-й квартал 2017 года в Пензенской области в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение смертности населения от внешних причин на 8,5 %, от новообразований – на 9,5 %, от туберкулёза – на 30,8%, младенческая смертность снизилась на 26,7%.



По уровню смертности населения от новообразований среди 85 субъектов Российской Федерации Пензенская область занимает 33 место, поднявшись вверх на 10 позиций (3 мес. 2016 года – 43 место).



По показателю младенческой смертности, который в 1-м квартале 2017 года в Пензенской области составил 3,3 на 1000 род. живыми, наш регион входит в 20 субъектов Российской Федерации, удерживающих данный показатель на уровне ниже, чем в целом по стране (5,2).



В общероссийском рейтинге по показателю смертности от туберкулёза Пензенская область также входит в число субъектов Российской Федерации, где данный показатель (2,7) значительно ниже, чем по России (7,2).

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 03 мая 2017