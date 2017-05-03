На улицах Суворова, Парковая, Толстого, Чапаева, Пролетарская осуществлен покос травы

В целях благоустройства и улучшения экологического состояния территории города Пензы, 3 мая 2017 года администрацией Железнодорожного района города Пензы организованы и проведены работы по ликвидации несанкционированных навалов мусора, вывозу собранных мешков по улицам Крымская, Луговая, Жемчужная, Литвинова, Светлая.

В результате очищено свыше 3450 м2 территории, вывезено более 8 м3 мусора на полигон по утилизации.