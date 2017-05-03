23 мая в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» состоится встреча школьников - победителей второго отборочного этапа игры «Умники и умницы Сурского края» с Юрием Вяземским и награждение победителей конкурса экскурсий по улицам Пензы.

Пензенские школьники смогут в неформальной обстановке пообщаться с бессменным автором и ведущим интеллект-шоу «Умники и умницы», собирающей уже более двадцати лет у экранов не только школьников, но и их родителей. Благодаря этой программе талантливые дети со всей России борются за право вне конкурса поступить в один из престижнейших ВУЗов страны: МГИМО.

Уникальная возможность встретиться с интересным человеком, задать все интересующие вопросы, участвовать в интеллект - сражении у пензенских школьников появилась благодаря активной поддержке регионального проекта директором по производству ОАО «Маяк» Владимиром Вдониным.

Отборочный тур проекта «Умники и умницы Сурского края» состоял из двух этапов, по результатам которых для участия в финальной игре из 150 школьников было отобрано 25 человек, претендентов на звание знатока жизни и творчества Михаила Юрьевича Лермонтова. В финальной игре школьникам предстоит побороться за возможность участвовать в интеллектуальной телеолимпиаде для старшеклассников «Умницы и умники» на Первом канале, проявив свои знания по следующим темам:

1. Москва и Лермонтов.

2. Лермонтов в Петербурге.

3. Лермонтов и современники.

4. Лермонтов и Кавказ.

5. Лермонтов и искусство.



Справочно:

Юрий Павлович Симонов (Вяземский) – русский писатель, философ, телеведущий. Кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Автор и ведущий интеллектуальной телеолимпиады для старшеклассников «Умницы и умники» (в 1996, 2006 и 2014 годах телепередача стала обладателем высшей телевизионной награды «ТЭФИ» в номинации «Лучшая программа для детей», а в 2002 году — в номинации «Лучшая просветительская программа»). В разной степени владеет пятью языками: английским, французским, шведским, немецким и испанским. Автор ряда художественных произведений (повесть «Шут», «Банда справедливости», «Пушки привезли», роман «Детство Понтия Пилата. Трудный вторник» и др.), а также научных и научно-популярных работ («Происхождение духовности», «Вооружение Одиссея» и др.). Автор сценария к фильму «Шут».