|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Умники и умницы Сурского края» с Юрием Вяземским
Сегодня в Пензе
|
23 мая в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» состоится встреча школьников - победителей второго отборочного этапа игры «Умники и умницы Сурского края» с Юрием Вяземским и награждение победителей конкурса экскурсий по улицам Пензы. Пензенские школьники смогут в неформальной обстановке пообщаться с бессменным автором и ведущим интеллект-шоу «Умники и умницы», собирающей уже более двадцати лет у экранов не только школьников, но и их родителей. Благодаря этой программе талантливые дети со всей России борются за право вне конкурса поступить в один из престижнейших ВУЗов страны: МГИМО. Уникальная возможность встретиться с интересным человеком, задать все интересующие вопросы, участвовать в интеллект - сражении у пензенских школьников появилась благодаря активной поддержке регионального проекта директором по производству ОАО «Маяк» Владимиром Вдониным. Отборочный тур проекта «Умники и умницы Сурского края» состоял из двух этапов, по результатам которых для участия в финальной игре из 150 школьников было отобрано 25 человек, претендентов на звание знатока жизни и творчества Михаила Юрьевича Лермонтова. В финальной игре школьникам предстоит побороться за возможность участвовать в интеллектуальной телеолимпиаде для старшеклассников «Умницы и умники» на Первом канале, проявив свои знания по следующим темам: Юрий Павлович Симонов (Вяземский) – русский писатель, философ, телеведущий. Кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
23 мая в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» состоится встреча школьников - победителей второго отборочного этапа игры «Умники и умницы Сурского края» с Юрием Вяземским и награждение победителей конкурса экскурсий по улицам Пензы.
Пензенские школьники смогут в неформальной обстановке пообщаться с бессменным автором и ведущим интеллект-шоу «Умники и умницы», собирающей уже более двадцати лет у экранов не только школьников, но и их родителей. Благодаря этой программе талантливые дети со всей России борются за право вне конкурса поступить в один из престижнейших ВУЗов страны: МГИМО.
Уникальная возможность встретиться с интересным человеком, задать все интересующие вопросы, участвовать в интеллект - сражении у пензенских школьников появилась благодаря активной поддержке регионального проекта директором по производству ОАО «Маяк» Владимиром Вдониным.
Отборочный тур проекта «Умники и умницы Сурского края» состоял из двух этапов, по результатам которых для участия в финальной игре из 150 школьников было отобрано 25 человек, претендентов на звание знатока жизни и творчества Михаила Юрьевича Лермонтова. В финальной игре школьникам предстоит побороться за возможность участвовать в интеллектуальной телеолимпиаде для старшеклассников «Умницы и умники» на Первом канале, проявив свои знания по следующим темам:
Юрий Павлович Симонов (Вяземский) – русский писатель, философ, телеведущий. Кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
Новость: Министерство образования Пензенской области 03 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru