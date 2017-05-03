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«Закон в твоих руках»
Сегодня в Пензе
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МБУ «Молодежный центр «Орион» г. Пензы продолжает работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Сотрудники молодежного центра «Орион» провели для учащихся МБОУ СОШ № 36 г. Пензы интерактивный практикум «Закон в твоих руках». Очередное занятие было посвящено семейному законодательству и демографической политике в молодежной среде. В ходе творческого задания подростки выразили своё понимание «семьи» и «семейных отношений». В процессе последующего обсуждения молодежь выразила своё отношение к современным семейным ценностям и рассказала о своём понимании основ успешной и крепкой семьи.
МБУ «Молодежный центр «Орион» г. Пензы продолжает работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
Сотрудники молодежного центра «Орион» провели для учащихся МБОУ СОШ № 36 г. Пензы интерактивный практикум «Закон в твоих руках».
Очередное занятие было посвящено семейному законодательству и демографической политике в молодежной среде. В ходе творческого задания подростки выразили своё понимание «семьи» и «семейных отношений». В процессе последующего обсуждения молодежь выразила своё отношение к современным семейным ценностям и рассказала о своём понимании основ успешной и крепкой семьи.
Новость: Администрация города Пензы 03 мая 2017
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