МБУ «Молодежный центр «Орион» г. Пензы продолжает работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Сотрудники молодежного центра «Орион» провели для учащихся МБОУ СОШ № 36 г. Пензы интерактивный практикум «Закон в твоих руках». Очередное занятие было посвящено семейному законодательству и демографической политике в молодежной среде. В ходе творческого задания подростки выразили своё понимание «семьи» и «семейных отношений». В процессе последующего обсуждения молодежь выразила своё отношение к современным семейным ценностям и рассказала о своём понимании основ успешной и крепкой семьи.



Новость: Администрация города Пензы 03 мая 2017