|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Глава администрации города Виктор Кувайцев, в ходе объезда города, посетил сквер Бессмертного полка
Сегодня в Пензе
|
Виктор Кувайцев вместе с директором МУП «Зеленое хозяйство» Александром Кильгянкиным совершил обход территории сквера, обсудив детали зеленого строительства: высадку цветов, устройство газонов и клумб и т.д. Заместитель начальника управления культуры города Пензы Анна Нестерова представила главе исполнительной власти информационные материалы и макеты оформления стендов, которые планируется установить в сквере. - Стенды можно размещать, а на входе в сквер необходимо установить баннер с информацией об истории создания Бессметного полка в России и в Пензе, - поручил Виктор Кувайцев, изучив представленные материалы.
Виктор Кувайцев вместе с директором МУП «Зеленое хозяйство» Александром Кильгянкиным совершил обход территории сквера, обсудив детали зеленого строительства: высадку цветов, устройство газонов и клумб и т.д.
Заместитель начальника управления культуры города Пензы Анна Нестерова представила главе исполнительной власти информационные материалы и макеты оформления стендов, которые планируется установить в сквере.
- Стенды можно размещать, а на входе в сквер необходимо установить баннер с информацией об истории создания Бессметного полка в России и в Пензе, - поручил Виктор Кувайцев, изучив представленные материалы.
Новость: Администрация города Пензы 03 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru