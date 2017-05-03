Глава администрации города Виктор Кувайцев, в ходе объезда города, посетил сквер Бессмертного полка

Виктор Кувайцев вместе с директором МУП «Зеленое хозяйство» Александром Кильгянкиным совершил обход территории сквера, обсудив детали зеленого строительства: высадку цветов, устройство газонов и клумб и т.д. Заместитель начальника управления культуры города Пензы Анна Нестерова представила главе исполнительной власти информационные материалы и макеты оформления стендов, которые планируется установить в сквере. - Стенды можно размещать, а на входе в сквер необходимо установить баннер с информацией об истории создания Бессметного полка в России и в Пензе, - поручил Виктор Кувайцев, изучив представленные материалы.

Новость: Администрация города Пензы 03 мая 2017