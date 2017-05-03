«Не допустить лесные пожары»

5 мая 2017 года, с 15 до 16 в информационном агентстве состоится онлайн-брифинг по вопросам недопущения пожаров в лесах.

Гостями информагентства станут Министр лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин и представитель МЧС.

Вопросы можно присылать во время брифинга, а также оставлять в комментариях ниже. Кроме того, вопросы принимаются на электронную почту редакции penzapress@yandex.ru с пометкой «брифинг».