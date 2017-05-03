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 Четверг, 04 мая 2017
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«Не допустить лесные пожары»
Сегодня в Пензе
 

5 мая 2017 года, с 15 до 16  в информационном агентстве состоится онлайн-брифинг по вопросам недопущения пожаров в лесах.

Гостями информагентства станут Министр лесного охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин и представитель МЧС.

Вопросы можно присылать во время брифинга, а также оставлять в комментариях ниже. Кроме того, вопросы принимаются на электронную почту редакции penzapress@yandex.ru с пометкой «брифинг».

Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 04 мая 2017
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