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Борьба с незаконной торговлей продолжается
Сегодня в Пензе
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Начальником отдела социально-экономического развития территории района администрации Железнодорожного района города Пензы Татьяной Баюковой совместно с представителями УМВД России по городу Пензе проведены рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению несанкционированной торговли на территории района. Обследованы улицы Луначарского, Кл. Цеткин, Чапаева, Чаадаева, Антонова, Чехова (вблизи остановок общественного транспорта «Центральный рынок»). На лиц, осуществляющих несанкционированную торговлю, сотрудниками администрации района составлено 6 административных протоколов по ст. 5.1.1. «Торговля в неустановленных местах» Закона Пензенской области от 02.04.2008 №1506-ЗПО «Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях», сотрудниками УМВД России по городу Пензе – 4 протокола по ст. 14.1. ч.1 КоАП РФ (торговля без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя). Работа в данном направлении продолжается.
Начальником отдела социально-экономического развития территории района администрации Железнодорожного района города Пензы Татьяной Баюковой совместно с представителями УМВД России по городу Пензе проведены рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению несанкционированной торговли на территории района.
Обследованы улицы Луначарского, Кл. Цеткин, Чапаева, Чаадаева, Антонова, Чехова (вблизи остановок общественного транспорта «Центральный рынок»).
На лиц, осуществляющих несанкционированную торговлю, сотрудниками администрации района составлено 6 административных протоколов по ст. 5.1.1. «Торговля в неустановленных местах» Закона Пензенской области от 02.04.2008 №1506-ЗПО «Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях», сотрудниками УМВД России по городу Пензе – 4 протокола по ст. 14.1. ч.1 КоАП РФ (торговля без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя).
Работа в данном направлении продолжается.
Новость: Администрация города Пензы 04 мая 2017
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