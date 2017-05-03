Борьба с незаконной торговлей продолжается

Начальником отдела социально-экономического развития территории района администрации Железнодорожного района города Пензы Татьяной Баюковой совместно с представителями УМВД России по городу Пензе проведены рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению несанкционированной торговли на территории района. Обследованы улицы Луначарского, Кл. Цеткин, Чапаева, Чаадаева, Антонова, Чехова (вблизи остановок общественного транспорта «Центральный рынок»). На лиц, осуществляющих несанкционированную торговлю, сотрудниками администрации района составлено 6 административных протоколов по ст. 5.1.1. «Торговля в неустановленных местах» Закона Пензенской области от 02.04.2008 №1506-ЗПО «Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях», сотрудниками УМВД России по городу Пензе – 4 протокола по ст. 14.1. ч.1 КоАП РФ (торговля без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя). Работа в данном направлении продолжается.



Новость: Администрация города Пензы 04 мая 2017