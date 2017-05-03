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«Кожаный мяч»
Сегодня в Пензе
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В четырех районах города Пензы завершились финальные игры I-го этапа зональных соревнований по футболу «Школьная футбольная лига» в рамках Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» в Пензенской области в сезоне 2017 года. Соревнования проходили на футбольных полях города Пензы: МАОУ Гимназии №13, МБОУ СОШ №71, МБОУ ЛИЦЕЙ №2, МБОУ СОШ №58, МБОУ СОШ №66, МБОУ СОШ №75/62, по трём возрастным категориям: Всего в I-ом этапе соревнований приняло участие 122 команды.
В четырех районах города Пензы завершились финальные игры I-го этапа зональных соревнований по футболу «Школьная футбольная лига» в рамках Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» в Пензенской области в сезоне 2017 года.
Соревнования проходили на футбольных полях города Пензы: МАОУ Гимназии №13, МБОУ СОШ №71, МБОУ ЛИЦЕЙ №2, МБОУ СОШ №58, МБОУ СОШ №66, МБОУ СОШ №75/62, по трём возрастным категориям:
Всего в I-ом этапе соревнований приняло участие 122 команды.
Новость: Администрация города Пензы 04 мая 2017
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