В четырех районах города Пензы завершились финальные игры I-го этапа зональных соревнований по футболу «Школьная футбольная лига» в рамках Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» в Пензенской области в сезоне 2017 года. Соревнования проходили на футбольных полях города Пензы: МАОУ Гимназии №13, МБОУ СОШ №71, МБОУ ЛИЦЕЙ №2, МБОУ СОШ №58, МБОУ СОШ №66, МБОУ СОШ №75/62, по трём возрастным категориям: 2002-2003 гг.р. (юноши, девушки);

2004-2004 гг.р. (юноши, девушки);

2006-2007 гг.р. (юноши, девушки). Всего в I-ом этапе соревнований приняло участие 122 команды.

Новость: Администрация города Пензы 04 мая 2017