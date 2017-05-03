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Юрий Ильин провел штаб по вопросам ЖКХ
Сегодня в Пензе
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В администрации Пензы состоялось еженедельное заседание штаба по благоустройству и подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов. В работе штаба приняли участие заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин, начальник Управления ЖКХ города Андрей Гришин, начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» Алексей Михаилов. В первую очередь, представители теплоснабжающих организаций города доложили о ситуации по гидравлическим испытаниям и ремонтным работам на подведомственных коммуникациях. По их сведениям, опрессовка проходит в рабочем режиме в соответствии с план-графиком. Другой вопрос касался восстановления благоустройства после земляных работ. На сегодняшний день на контроле административно-технической инспекции Департамента ЖКХ города Пензы находится 371 разрытие, из них требуется благоустроить асфальтовое покрытие на 233 объектах, грунтовое – на 108. В этой части, заместитель главы по городскому хозяйству отметил значительные объемы проведенных мероприятий по устранению разрытий со стороны ООО «Горводоканал». – Вы проделали большую работу, в том числе, и за выходные. Качество также улучшилось, – подчеркнул Юрий Олегович.
В администрации Пензы состоялось еженедельное заседание штаба по благоустройству и подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов. В работе штаба приняли участие заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин, начальник Управления ЖКХ города Андрей Гришин, начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» Алексей Михаилов.
В первую очередь, представители теплоснабжающих организаций города доложили о ситуации по гидравлическим испытаниям и ремонтным работам на подведомственных коммуникациях. По их сведениям, опрессовка проходит в рабочем режиме в соответствии с план-графиком.
Другой вопрос касался восстановления благоустройства после земляных работ. На сегодняшний день на контроле административно-технической инспекции Департамента ЖКХ города Пензы находится 371 разрытие, из них требуется благоустроить асфальтовое покрытие на 233 объектах, грунтовое – на 108.
В этой части, заместитель главы по городскому хозяйству отметил значительные объемы проведенных мероприятий по устранению разрытий со стороны ООО «Горводоканал».
– Вы проделали большую работу, в том числе, и за выходные. Качество также улучшилось, – подчеркнул Юрий Олегович.
Новость: Администрация города Пензы 04 мая 2017
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