Елизавета Богацкова выиграла международный турнир в Болгарии в соcтаве молодежной сборной России

В Болгарии 3 мая 2017 года завершились международные соревнования «Sofia Cup-2017». Сборную России в групповых упражнениях на этом турнире представляла молодежная сборная, в составе которой выступала Елизавета Богацкова. В многоборье россиянки завоевали золотые медали, набрав ровно 33.000 за две попытки упражнений с 10 булавами. На втором месте команда Болгарии (32,6 балла), третьими стали гимнастки Азербайджана (31,8 баллов). Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 04 мая 2017