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Елизавета Богацкова выиграла международный турнир в Болгарии в соcтаве молодежной сборной России
Сегодня в Пензе
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В Болгарии 3 мая 2017 года завершились международные соревнования «Sofia Cup-2017». Сборную России в групповых упражнениях на этом турнире представляла молодежная сборная, в составе которой выступала Елизавета Богацкова. В многоборье россиянки завоевали золотые медали, набрав ровно 33.000 за две попытки упражнений с 10 булавами. На втором месте команда Болгарии (32,6 балла), третьими стали гимнастки Азербайджана (31,8 баллов).
В Болгарии 3 мая 2017 года завершились международные соревнования «Sofia Cup-2017».
Сборную России в групповых упражнениях на этом турнире представляла молодежная сборная, в составе которой выступала Елизавета Богацкова.
В многоборье россиянки завоевали золотые медали, набрав ровно 33.000 за две попытки упражнений с 10 булавами. На втором месте команда Болгарии (32,6 балла), третьими стали гимнастки Азербайджана (31,8 баллов).
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 04 мая 2017
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