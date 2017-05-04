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«Федерация танцевального спорта Пензенской области»
Сегодня в Пензе
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В конференц-зале министерства физической культуры и спорта Пензенской области состоялось общее собрание членов РОО «Федерация танцевального спорта Пензенской области». Исполнительный директор федерации Владимир Леонидович Баландин рассказал о создании новой спортивной федерации - Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в структуре новой организации. Основной вопрос общего собрания членов Региональной спортивной федерации – формирование составов президиума и комитетов новой Общероссийской федерации из числа лиц, пользующихся доверием и авторитетом у абсолютного большинства членов танцевального сообщества. В повестке дня общего собрания региональной спортивной федерации были затронуты следующие вопросы: 1. О кандидатурах в состав Президиума Общероссийской общественной организации; 2. О численном составе комитетов Общероссийской общественной организации; 3. О кандидатурах в состав комитетов Общероссийской общественной организации; 4. О кандидатурах на должности председателей/сопредседателей комитетов Общероссийской общественной организации. Опросные листы были переданы наблюдателю, запечатаны, заверены должным образом и в ближайшее время будут направлены в ООСО «Союз танцевального спорта России». Подведение итогов по информации от региональных спортивных федераций состоится в мае на заседании рабочей группы Общероссийской федерации.
В конференц-зале министерства физической культуры и спорта Пензенской области состоялось общее собрание членов РОО «Федерация танцевального спорта Пензенской области». Исполнительный директор федерации Владимир Леонидович Баландин рассказал о создании новой спортивной федерации - Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» в структуре новой организации.
Основной вопрос общего собрания членов Региональной спортивной федерации – формирование составов президиума и комитетов новой Общероссийской федерации из числа лиц, пользующихся доверием и авторитетом у абсолютного большинства членов танцевального сообщества.
В повестке дня общего собрания региональной спортивной федерации были затронуты следующие вопросы:
1. О кандидатурах в состав Президиума Общероссийской общественной организации;
2. О численном составе комитетов Общероссийской общественной организации;
3. О кандидатурах в состав комитетов Общероссийской общественной организации;
4. О кандидатурах на должности председателей/сопредседателей комитетов Общероссийской общественной организации.
Опросные листы были переданы наблюдателю, запечатаны, заверены должным образом и в ближайшее время будут направлены в ООСО «Союз танцевального спорта России». Подведение итогов по информации от региональных спортивных федераций состоится в мае на заседании рабочей группы Общероссийской федерации.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 04 мая 2017
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