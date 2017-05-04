Выявлены несоответствия маркировки образца лекарственного препарата «Апилак»

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие маркировки образца лекарственного препарата «Апилак» (серия 10216, срок годности 02.2018г), производства ООО «НПЦ «Фокс и Ко» г.Москва, требованиям статьи 46 Федерального закона от 12.04.2010г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», отобранного Управлением Россельхознадзора по Курганской области.

В соответствии с пунктом 67 Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденного приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 года №149, уведомляем о приостановлении реализации указанной серии лекарственного средства для ветеринарного применения.

В случае выявления вышеуказанного лекарственного препарата в гражданском обороте просим информировать Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области по телефону (8342) 23-19-98 или по электронной почте: buhrm@mail.ru.