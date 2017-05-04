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Заместитель председателя Пензенской городской думы хотел получить взятку в размере 25 млн. рублей
Сегодня в Пензе
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Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области по результатам проведенного УФСБ России по Пензенской области комплекса оперативных мероприятий возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы шестого созыва по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По данным следствия, подозреваемый являясь заместителем председателя Пензенской городской думы, предложил предпринимателю за взятку в размере 25 миллионов рублей обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации, являющейся правообладателем земельного участка, расположенного в городе Пензе разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства. В рамках достигнутой договоренности в ноябре 2016 года подозреваемый получил от предпринимателя 1 миллион рублей. При этом в качестве оставшейся части взятки подозреваемый предложил предпринимателю безвозмездно передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании площадью 1420 квадратных метров и стоимостью не менее 24 миллионов рублей. При этом, договор купли-продажи на указанное помещение был оформлен на сына подозреваемого для дальнейшего использования в коммерческих целях. В настоящее время проводятся обыски по месту жительства подозреваемого и администрации города Пензы, изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В ближайшее время будет решаться вопрос о его задержании и избрании меры пресечения.
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области по результатам проведенного УФСБ России по Пензенской области комплекса оперативных мероприятий возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы шестого созыва по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).
По данным следствия, подозреваемый являясь заместителем председателя Пензенской городской думы, предложил предпринимателю за взятку в размере 25 миллионов рублей обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации, являющейся правообладателем земельного участка, расположенного в городе Пензе разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства.
В рамках достигнутой договоренности в ноябре 2016 года подозреваемый получил от предпринимателя 1 миллион рублей.
При этом в качестве оставшейся части взятки подозреваемый предложил предпринимателю безвозмездно передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании площадью 1420 квадратных метров и стоимостью не менее 24 миллионов рублей.
При этом, договор купли-продажи на указанное помещение был оформлен на сына подозреваемого для дальнейшего использования в коммерческих целях.
В настоящее время проводятся обыски по месту жительства подозреваемого и администрации города Пензы, изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
В ближайшее время будет решаться вопрос о его задержании и избрании меры пресечения.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 04 мая 2017
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