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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 04 мая 2017
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Квартет Дины ДеРоуз выступит в рамках Jazz May Penza 2017
Сегодня в Пензе
 

Основная программа будет представлена на сцене киноконцертного зала «Пенза». Гостем первого фестивального дня станет пианист и певица Дина ДеРоуз. 

ДеРоуз трижды номинировалась на премию «Грэмми». Критики называют ее самой убедительной и творчески одаренной поющей инструменталисткой со времен великой Ширли Хорн. Дина ДеРоуз бессчетное число раз лидировала в рейтингах авторитетных журналов Downbeat, All About Jazz, JJA, запись «Live at Jazz Standard Vol. 2» на протяжении 12 недель держалась в чарте Top-50 радио Jazzweek.

Манера исполнения Дины ДеРоуз отсылает нас к добротному интеллигентному звучанию нью-йоркского джазового мэйнстрима. Предлагая слушателю собственную интерпретацию известных джазовых мелодий, она с не меньшим успехом исполняет авторские композиции.

В портфолио Дины ДеРоуз девять авторских альбомов и опыт сценической работы с легендарными джазовыми музыкантами, в число которых входят Рэй Браун, Кларк Терри, Бенни Голсон, Джонни Скофилд, Дебора Браун, Джимми Кобб, Фил Вудс, Марк Мёрфи и др. Она неоднократно выходила на сцену культовых американских джаз-клубов Blue Note, Smoke, Jazz Standard, Kennedy Center, выступала на крупнейших фестивалях The Red Sea Jazz Festival (Израиль), джаз-фестиваль в Мотрё, The San Francisco Jazz Festival, The North Sea Jazz Festival (Голландия), The Kansas City Jazz and Blues Festival, Jazz Baltica Festival (Германия).

В Пензе ее партнерами по сцене станут известный испанский трубач французского происхождения Рэйнальд Колом, выдающийся российский контрабасист Макар Новиков и хорошо известный пензенской публике мультиинструменталист Яков Окунь, который на этот раз выступит в роли барабанщика, а также исполнит с Диной ДеРоуз несколько пьес в формате «два рояля».

Квартет Дины ДеРоуз выступит во втором отделении концерта, который откроет эстрадно-джазовый ансамбль «Экспресс-Бэнд» под управлением Юрия Белоногова.  

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