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Знамя победителей
Сегодня в Пензе
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Копию Знамени Победы, того самого, что 1 мая 45-го водрузили на здании рейхстага в Берлине, ветераны передали на хранение 77-й школе. Точно такие отправятся в каждый район и город Пензенской области на вечное хранение в память о подвиге советских солдат в Великой Отечественной войне.
«Почетное право в вашем районе первыми принять на хранение копию Знамени Победы заслужил коллектив 77 школы. Это заслуга ваша, ваших педагогов и наставников», – обратился к учащимся председатель Пензенского областного совета ветеранов Сергей Цигвинцев.
Копия знамени является переходящей, каждый год в преддверии 9 Мая будет она передаваться на хранение в новый коллектив или останется по-прежнему в 77-й школе. Почетного права будут удостоены учебные заведения, где верно следуют лучшим традициям военно-патриотического воспитания.
«Мы приложим все силы, чтобы быть достойными внуками и правнуками победителей», – подчеркнул директор школы №77 г. Пензы Юрий Прошкин.
Завершилась церемония передачи копии Знамени Победы концертом учащихся школы.
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