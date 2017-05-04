Акция «Поздравь ветерана» прошла в Первомайском районе

Специалистами муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Первомайского района города Пензы организована акция «Поздравь ветерана». В рамках акции, приуроченной к празднованию 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, волонтеры МБОУ СОШ № 65/23 посетили ветерана Воробьеву Марию Георгиевну. Учащиеся поздравили ветерана с наступающим праздником, исполнили стихи, песни и вручили памятные подарки. Мария Георгиевна с удовольствием рассказала школьникам о жизни в годы войны, подвигах и показала фотографии из семейного архива.

Новость: Администрация города Пензы 04 мая 2017