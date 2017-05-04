|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Акция «Поздравь ветерана» прошла в Первомайском районе
Сегодня в Пензе
|
Специалистами муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Первомайского района города Пензы организована акция «Поздравь ветерана». В рамках акции, приуроченной к празднованию 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, волонтеры МБОУ СОШ № 65/23 посетили ветерана Воробьеву Марию Георгиевну. Учащиеся поздравили ветерана с наступающим праздником, исполнили стихи, песни и вручили памятные подарки. Мария Георгиевна с удовольствием рассказала школьникам о жизни в годы войны, подвигах и показала фотографии из семейного архива.
Специалистами муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Первомайского района города Пензы организована акция «Поздравь ветерана».
В рамках акции, приуроченной к празднованию 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, волонтеры МБОУ СОШ № 65/23 посетили ветерана Воробьеву Марию Георгиевну. Учащиеся поздравили ветерана с наступающим праздником, исполнили стихи, песни и вручили памятные подарки. Мария Георгиевна с удовольствием рассказала школьникам о жизни в годы войны, подвигах и показала фотографии из семейного архива.
Новость: Администрация города Пензы 04 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru