Социальные работники Ленинского района поздравили ветерана ВОВ Коршунову Марию Федоровну

В преддверии праздника Дня Победы специалисты отделения социальной реабилитации муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы посетили ветерана Великой Отечественной войны Коршунову Марию Федоровну. Сотрудники центра поздравили ветерана с Днем Победы, подарили цветы и торт, пожелали крепкого здоровья и долголетия. Родственники Марии Федоровны рассказали о том, как в 1941 году она в возрасте 17 лет ушла добровольцем на фронт.

Всю войну была радисткой на Белорусском фронте. Участница боев за Будапешт. Награждена медалью «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». Мария Федоровна была рада гостям.