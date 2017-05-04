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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 04 мая 2017
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Социальные работники Ленинского района поздравили ветерана ВОВ Коршунову Марию Федоровну
Сегодня в Пензе
 

В преддверии праздника Дня Победы специалисты отделения социальной реабилитации муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы посетили ветерана Великой Отечественной войны Коршунову Марию Федоровну. Сотрудники центра поздравили ветерана с Днем Победы, подарили цветы и торт, пожелали крепкого здоровья и долголетия. Родственники Марии Федоровны рассказали о том, как в 1941 году она в возрасте 17 лет ушла добровольцем на фронт.

Всю войну была радисткой на Белорусском фронте. Участница боев за Будапешт. Награждена медалью «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». Мария Федоровна была рада гостям.

Новость: Администрация города Пензы 04 мая 2017
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2017-05-04
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2017-05-04
Социальные работники Ленинского района поздравили ветерана ВОВ Коршунову Марию Федоровну
 Мария Федоровна была рада гостям
 
2017-05-04
Акция «Поздравь ветерана» прошла в Первомайском районе
 
 
2017-05-04
Знамя победителей
Учащимся школы №77 передана копия Знамени Победы
 

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