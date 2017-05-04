В обеспечения доступности первичной специализированной медицико-саниатрной помощи, в женских консультациях медицинских организаций Пензенской области состоится акция «День акушера-гинеколога», направленная на профилактику и раннее выявление женских заболеваний.



Это уже не первое такое мероприятие, доказавшее свою эффективность, так как именно в выходной день - субботу - многие работающие женщины могут пройти обследование и получить медицинскую помощь.



Акция будет проходить с 8.00 часов утра, в ходе которой врачами-акушерами-гинекологами будет организован прием женщин, проведены исследования на раннее выявление онкологических, воспалительных заболеваний и иной гинекологической патологии.



Для женского населения г. Пензы запись на прием осуществляется по телефону контакт-центра для взрослого населения: 999-130, через сайт «Penzadoctor» или телефонам регистратур.



Женское население, проживающее в районах области, записывается на приём по телефонам регистратур или через сайт «Penzadoctor».

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 04 мая 2017