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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 04 мая 2017
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День долгов
Сегодня в Пензе
 
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Бешеные крики и угрозы. Расставаться со своими деньгами они не хотят даже ради своих собственных детей. В ходе очередного рейда по должникам-алиментщикам судебные приставы услышали в свой адрес не самые лестные комментарии. Каждый, кого посетили приставы просто пестрили отговорками и сотрудничать не имели ни малейшего желания.

«Алименты как платите? – На счет этого разберемся. Это в каком плане? – мне просто в город надо попасть и поговорить с ней. А о чем поговорить с ней? – Чтобы заявление забрала. Ребенка надо растить, кормить и одевать, знаете? – Знаю.»

Знать-то знает, а алименты не уменьшаются. Работы нет. Денег тоже. Но существуют ситуации и похуже. По статистике больше трети неплательщиков – женщины. Как признаются судебные приставы, если мужчина более ответственно относится к выплате долгов, то женщину заставить гораздо сложнее.

«Вы извините, но против вас будет возбуждено уголовное дело. – А я знаю. Со мной адвокат был»

Если говорить о суммах задолженностей, то они просто зашкаливают. Кто-то платит добросовестно, а кто-то решил бегать от закона до последнего.

«В основном у нас женский пол так работает. У некоторых 700 тысяч долга. Это самое максимальное. Есть такие, которые платят и добросовестно приносят квитанции и платят по среднероссийской заработной плате. Для нашего региона она очень высокая – это больше 35 тысяч рублей», - отметила судебный пристав-исполнитель Шемышейского района Елена Скрипкина.

На первое января 2017 года на остатке у судебных приставов было 112 исполнительных производств. На данный момент этот список уменьшается, но очень медленными темпами. В копилке незаконченных дел еще остались 109 человек.

Новость: Дмитрий Раткин 04 мая 2017
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