Полицейские-байкеры

Быстрые и манёвренные. Сотрудники пензенского ГИБДД пересели с четырехколесного транспорта на двухколесных железных коней. В Период празднования Дня Победы 9 мая на улицах города будет мягко говоря оживленное движение. Ловить нарушителей и следить за порядком на дороге теперь станет гораздо легче. Получатели новой рабочей техники бывалые офицеры полиции, которые точно найдут общий язык со своим новым транспортом

«Стаж вождения мотоцикла у меня около 10 лет. В ГАИ я работаю 13 лет. Перед использованием данной мототехники мы проходили курсы обучения с инструктором. К работе готовы», - Отметил Дмитрий Храмов Инспектор ГИБДД УМВД России по Пензенской области

В честь вручения новой техники на площади Ленина прошел строевой смотр. В нем приняли участие 160 бывалых офицеров полиции, которые будут охранять порядок во время празднования Дня Победы. Ключи от новеньких мотоциклов новым обладателям вручил лично губернатор Иван Белозерцев.

«Подразделения, которые заступают на дежурства по охране общественного порядка, со своей задачей всегда справлялись успешно. У меня нет сомнений в том, что и в этот раз вы все сделаете отлично», - отметил Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Я надеюсь, что это праздники пройдут без чрезвычайных происшествий. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы праздники для нашего населения прошли в штатном режиме, в хорошем настроении», - добавил начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев.

Всем отличившимся сотрудникам полиции губернатор вручил почетные награды. Гарнизонный развод завершился торжественным маршем.