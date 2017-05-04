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Мир заповедной природы - 2017
Сегодня в Пензе
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В Доме детского творчества № 1 областного центра наградили победителей и призеров областного конкурса «Мир заповедной природы - 2017». Его участниками могли стали и подростки от 3 до 18 лет. Работы конкурсантов оценивались жюри по разным номинациям: детский рисунок, фотоконкурс, и впервые в этом году – экологический буклет.
«Мы на этот конкурс отсылали фотографию свиристели. Мы каждый год у окна ставим кормушку, поэтому можно прямо из окна фотографировать — снегирей, воробьев, синиц», - рассказывает Вероника Моторина, участница конкурса «Мир заповедной природы - 2017».
Конкурс «Мир заповедной природы» посвящён сразу трём мероприятиям – Году экологии, 100-летию заповедных систем России и социально- экологической акции «Марш парков».
«В рамках «Марша парков» впервые этот конкурс в Пензе прошёл в 1996 году. Его организатором выступил Центр охраны дикой природы. Мы эту идею подхватили и стали постоянными её участниками», - говорит Наталья Усанкина, заместитель директора по экологическому просвещению заповедника «Приволжская лесостепь».
В этом году на конкурс было прислано свыше 2500 тысяч детских работ. Победители и призёры, выбранные по нескольким номинациям, были награждены дипломами и ценными призами.
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