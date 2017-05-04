Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 04 мая 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
«Никто не забыт, ничто не забыто»
Сегодня в Пензе
 

В канун празднования Дня Победы, специалисты муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы совместно с членами волонтерского отряда «Доброта» МБОУ СОШ № 11 провели акцию «Никто не забыт, ничто не забыто» по приведению в порядок захоронений погибших воинов на Новозападном кладбище (ул. Карпинского, 187). 

Ребята под руководством социального педагога отделения социальной реабилитации муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы привели в порядок могилы фронтовиков: убрали сухую траву, почистили памятники, привели в порядок ограждения.

Новость: Администрация города Пензы 04 мая 2017
2017-05-04
Выявлены несоответствия маркировки образца лекарственного препарата «Парацетамокс»
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-05-04
В ходе рейдового мероприятия в г.Нижний Ломов Пензенской области выявлены факты нарушения законодательства в области карантина растений
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-05-04
Инцидент на Олимпийской аллее
Камера телеканала «ТВ-Пенза» запечатлела две изувеченные машины
 
2017-05-04
Эвакуация. На выход!
Пензенские огнеборцы провели учение в социальном центре
 
2017-05-04
Угон посреди ночи
Молодые люди похитили у девушки машину
 
2017-05-04
Взрывное устройство?
На проспекте Строителей обнаружили подозрительную коробку
 
2017-05-04
«Никто не забыт, ничто не забыто»
 В Ленинском районе прошла акция
 
2017-05-04
Мир заповедной природы - 2017
В Пензе подвели итоги областного конкурса детского творчества
 
2017-05-04
Полицейские-байкеры
Пензенская дорожная полиция получила новые мотоциклы
 
2017-05-04
День долгов
Судебные приставы Пензенской области провели рейд по должникам Шемышейского района
 
2017-05-04
Выявлены несоответствия маркировки образца лекарственного препарата «Диарин МЗ»
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-05-04
«День акушера-гинеколога»
 В женских консультациях медицинских организаций Пензенской области состоится акция
 
2017-05-04
Социальные работники Ленинского района поздравили ветерана ВОВ Коршунову Марию Федоровну
 Мария Федоровна была рада гостям
 
2017-05-04
Акция «Поздравь ветерана» прошла в Первомайском районе
 
 
2017-05-04
Знамя победителей
Учащимся школы №77 передана копия Знамени Победы
 

Новости партнеров
 
На сайте: 58ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru