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«Никто не забыт, ничто не забыто»
Сегодня в Пензе
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В канун празднования Дня Победы, специалисты муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы совместно с членами волонтерского отряда «Доброта» МБОУ СОШ № 11 провели акцию «Никто не забыт, ничто не забыто» по приведению в порядок захоронений погибших воинов на Новозападном кладбище (ул. Карпинского, 187). Ребята под руководством социального педагога отделения социальной реабилитации муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы привели в порядок могилы фронтовиков: убрали сухую траву, почистили памятники, привели в порядок ограждения.
В канун празднования Дня Победы, специалисты муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы совместно с членами волонтерского отряда «Доброта» МБОУ СОШ № 11 провели акцию «Никто не забыт, ничто не забыто» по приведению в порядок захоронений погибших воинов на Новозападном кладбище (ул. Карпинского, 187).
Ребята под руководством социального педагога отделения социальной реабилитации муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы привели в порядок могилы фронтовиков: убрали сухую траву, почистили памятники, привели в порядок ограждения.
Новость: Администрация города Пензы 04 мая 2017
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