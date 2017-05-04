В канун празднования Дня Победы, специалисты муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы совместно с членами волонтерского отряда «Доброта» МБОУ СОШ № 11 провели акцию «Никто не забыт, ничто не забыто» по приведению в порядок захоронений погибших воинов на Новозападном кладбище (ул. Карпинского, 187).

Ребята под руководством социального педагога отделения социальной реабилитации муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы привели в порядок могилы фронтовиков: убрали сухую траву, почистили памятники, привели в порядок ограждения.