|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Взрывное устройство?
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
В Пензе оцепили остановку общественного транспорта на проспекте Строителей. Напротив гипермаркета «Лента» на проезжей части возле бордюра будто специально оставили подозрительный предмет. Коробка была перевязана скотчем, чем и привлекла к себе внимание. Сообщение о ней поступило в полицию в 13.05. По указанному адресу с проверкой немедленно отправились сотрудники полиции и экстренных служб. На месте дежурили экипаж медицины катастроф и пожарная машина. Предположительно в коробке могло находиться взрывное устройство. После тщательной проверки информация об этом не подтвердилась.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru