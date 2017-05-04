В Пензе оцепили остановку общественного транспорта на проспекте Строителей. Напротив гипермаркета «Лента» на проезжей части возле бордюра будто специально оставили подозрительный предмет. Коробка была перевязана скотчем, чем и привлекла к себе внимание. Сообщение о ней поступило в полицию в 13.05. По указанному адресу с проверкой немедленно отправились сотрудники полиции и экстренных служб. На месте дежурили экипаж медицины катастроф и пожарная машина. Предположительно в коробке могло находиться взрывное устройство. После тщательной проверки информация об этом не подтвердилась.