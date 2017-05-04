Угон посреди ночи

Конец апреля у этой девушки выдался не совсем удачным. Вечером она пришла домой, а на утро обнаружила пропажу собственного автомобиля.

«Старая BMW e30 в кузове 323, она стояла у меня около дома, в 2 часа ночи приехали люди, когда все спали и на тросе её угнали»,- поясняет потерпевшая Ксения Родионова.

После обнаружения пропажи девушка обратилась в полицию с заявлением. Также, она сообщила, что неизвестные лица из принадлежащего ей автомобиля, похитили имущество на общую сумму 60 тысяч рублей.

«Это был автомобиль, который я хотела сделать и ездить. Я в неё вложила много труда и денег»,-прокомментировала Ксения Родионова.

Однако далеко сбежать угонщикам не удалось, сотрудники полиции обнаружили их и пропавшую машину в Пензенской области в поселке Беково.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности предполагаемых злоумышленников – двоих граждан в возрасте 23 и 24 лет.

«Один из них пояснил, что приехал в город к своему другу с целью приобретения запасных частей к автомобилю аналогичной с похищенной»,- добавил Сергей Кубрин.

Позже полицейские выяснили, что подозреваемые причастны к совершению серии аналогичных краж на территории Пензы и Пензенской области.

«По данному факту отделом №4 следственного УМВД России по городу Пензе было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления»,-рассказал следователь отдела №4 следственного отдела УМВД России по городу Пензе, Сергей Кубрин.

Подозреваемые в содеянном признались. Они рассказали, что вырученные деньги потратили на собственные нужды. На данный момент в отношение одного из подозреваемых избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, другого – обязательство о явке.